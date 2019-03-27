Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 18:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 41 CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E APRILIANA IN DIREZIONE DI LATINA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E APPIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’;
PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA CODE SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral