Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 19:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA: AL MOMENTO PERMANGONO CODE TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E VIA DEL TUFETTO IN DIREZIONE DI LATINA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
IN INTERNA CODE TRA PISANA E AURELIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E APPIA;
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO PERMANGONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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