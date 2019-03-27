Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 19:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEL TUFETTO, PERMANGONO CODE RESIDUE IN DIREZIONE DI LATINA;
CODE ANCORA PRESENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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