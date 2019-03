Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA A TTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;

CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE IL TRAFFICO RESTA CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA: I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA TRA TERMINI E FLAMINIO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral