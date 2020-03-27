Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 27MARZO 2020 ORE 09.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
EFFETTO DELLE DISPOZIONI VIGENTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO
E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA
CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI
COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
PER QUANTO RIGUARDA NEROLA
LE CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO
MENTRE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’ STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral