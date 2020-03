Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 27MARZO 2020 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

EFFETTO DELLE DISPOZIONI VIGENTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO

E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA

CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI

COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI

PER QUANTO RIGUARDA NEROLA

LE CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO

MENTRE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI

SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO TUTTE LE LINEE GESTITE DA ATAC E ROMA TPL OSSERVANO UN NUOVO ORARIO

EFFETTUANO L’ULTIMA CORSA ALLE 21

BUS, FILOBUS, TRAM, FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

DUNQUE, SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI

E’ SOSPESO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS

INFINE, RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,

LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI,

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral