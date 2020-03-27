Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 27MARZO 2020 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
EFFETTO DELLE DISPOZIONI VIGENTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO
E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA
CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI
COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
PER QUANTO RIGUARDA NEROLA
LE CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO
MENTRE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
TRENITALIA HA STABILITO CHE I TRENI A LUNGA PERCORRENZA FERMANO SOLO NELLE STAZIONI CENTRALI, CANCELLATE LE STAZIONI SECONDARIE ALL’INTERNO DELLE CITTA’
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
ASTRAL INFOMOBILITA’ E WILLIAMS TALARICO VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA
Servizio fornito da Astral