Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI CHIUSO IL TRATTO DIRAMAZIONE ROMA SUD E A24 ROMA TERAMO NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE, COINVOLTO UN MEZZO PESANTE IN DIREZIONE FIRENZE AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO E CODE DA VALMONTONE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO IN DIREZIONE ROMA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA
IN VIA PREENSTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI AD ALBANO TRA VIA GRAMSCI E VIA CAIROLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA È TUTTO,
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