Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 27 APRILE 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 MILANO-NAPOLI, ANCORA CHIUSO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL BIVIO PER LA A24 ROMA-TERAMO, IN DIREZIONE FIRENZE

PER L’INCIDENTE AVVENUTO IERI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD AL KM 0

INCIDENTE NEL QUALE E’ RIMASTA COINVOLTA UNA CISTERNA CHE SI E’ RIBALTATA PROPRIO SULLO SVINCOLO D’IMMISSIONE VERSO NORD

PER CHI E’ DIRETTO VERSO FIRENZE

CI SONO DUE ALTERNATIVE

PROSEGUIRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PRENDERE IL GRANDE RACCORDO ANULARE RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA-TERAMO, POI DAL RACCORDO PERCORRERE LA A24 ROMA-TERAMO PER RIENTRARE IN A1 DALLA BARRIERA DI ROMA EST

OPPURE, PUO’ PROSEGUIRE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER RIENTRARE IN A1 DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD

PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’ IL TRAFFICO SI PRESENTA REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

LE ALTRE NOTIZIE

A ROMA, QUESTA DOMENICA TORNA VIA LIBERA UN PERCORSO DI 15 CHILOMETRI APERTO A CICLISTI E PEDONI DALLE 10.00 ALLE 19.00

CHIUSE AL TRAFFICO VIA COLA DI RIENZO, VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SAN LORENZO,

VIA XX SETTEMBRE, VIALE REGINA ELENA, VIALE MANZONI

UNA PARZIALE PEDONALIZZAZIONE INTERESSERA’ ANCHE PIAZZA VENEZIA

CONTESTUALMENTE SARANNO DEVIATE O LIMITATE PER 27 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGIAN TRASPORTO PUBBLICO

GINA PANDOLFO È TUTTO

Servizio fornito da Astral