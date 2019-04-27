Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 27 APRILE 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 MILANO-NAPOLI IL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUE E IL BIVIO PER LA A24 ROMA-TERAMO
IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN INCIDENTE
E’ STATO RIAPERTO
ATTENZIONE PER CHI PERCORRE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PROVENIENDO DAL RACCORDO ANULARE TROVERA’ CHIUSO L’INNESTO CON L’A1 IN DIREZIONE FIRENZE
PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’ IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE, AL MOMENTO SULLA RETE STRADALE DE TERRITORIO
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASSIA IN LOCALITA’ LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
LE ALTRE NOTIZIE
DOMENICA MATTINA TRA LE 08.00 E LE 11.30 CIRCA, NELLA ZONA DI CARACALLA
SI CORRERA’ XXIESIMA EDIZIONE DELLA ROMA APPIA RUN
TRA LE STRADE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE OLTRE ALLE TERME DI CARACALLA CI SONO ANCHE VIA DI PORTA ARDEATINA E VIA DI PORTA SAN SEBASTIANO, VIA CILICIA E VIALE MARCO POLO VIA APPIA ANTICA, VIA APPIA PIGNATELLI E VIA DELLA CAFFARELLA
IL DETTAGLIO DELE LINEE DI BUS DEVIATE COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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