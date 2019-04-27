Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 27 APRILE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE È CHIUSO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 0,
CHE VEDE COINVOLTA UNA CISTERNA CHE SI È RIBALTATA.
IN ALTERNATIVA
PER CHI PROVIENE DA S. CESAREO O DA MONTEPORZIO CATONE ED È DIRETTO A FIRENZE
SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA-TERAMO
E RIPERENDERE
L’A1 MILANO-NAPOLI ATTRAVERSO LA A24 ROMA-TERAMO
OPPURE ATTRAVERSO LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
ORA LA VIABILITA’
PRIMI RALLETNAMENTI SULLA VIA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI TOR SAN LORENZO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI PALIDORO E SANTA MARINELLA, VERSO CIVITAVECCHIA
DOMANI, DOMENICA 28 APRILE POTRANNO VERIFICARSI DISAGI
PRESSO I CASELLI DELLE AUTOSTRADE A24 (ROMA–L’AQUILA–TERAMO) ED A25 (TORANO–PESCARA)
INFORMA STRADE DEI PARCHI
E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO INDETTO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI
ARTICOLATO IN DUE FASCE ORARIE
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14.00 E DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00
GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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