Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2019 ore 10:30

SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE È CHIUSO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 0,

CHE VEDE COINVOLTA UNA CISTERNA CHE SI È RIBALTATA.

IN ALTERNATIVA

PER CHI PROVIENE DA S. CESAREO O DA MONTEPORZIO CATONE ED È DIRETTO A FIRENZE

SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA-TERAMO

E RIPERENDERE

L’A1 MILANO-NAPOLI ATTRAVERSO LA A24 ROMA-TERAMO

OPPURE ATTRAVERSO LA DIRAMAZIONE ROMA NORD

ORA LA VIABILITA’

PRIMI RALLETNAMENTI SULLA VIA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI TOR SAN LORENZO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI PALIDORO E SANTA MARINELLA, VERSO CIVITAVECCHIA

DOMANI, DOMENICA 28 APRILE POTRANNO VERIFICARSI DISAGI

PRESSO I CASELLI DELLE AUTOSTRADE A24 (ROMA–L’AQUILA–TERAMO) ED A25 (TORANO–PESCARA)

INFORMA STRADE DEI PARCHI

E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO INDETTO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI

ARTICOLATO IN DUE FASCE ORARIE

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14.00 E DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00

