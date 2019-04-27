Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 27 APRILE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE È CHIUSO
A CAUSA DELL’INCIDENTE AVVENUTO NELA GIORNATA DI IERI
PER CHI PROVIENE DA S. CESAREO O DA MONTEPORZIO CATONE ED È DIRETTO A FIRENZE
SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA-TERAMO
E RIPERENDERE
L’A1 MILANO-NAPOLI ATTRAVERSO LA A24 ROMA-TERAMO
OPPURE ATTRAVERSO LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
SULLA A1 FIRENZE-ROMA
E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI
SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA, TRA COLLE ROMITO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI SULLA VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO TRA SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA, NELLE DUE DIREZIONI
DOMANI, DOMENICA 28 APRILE POTRANNO VERIFICARSI DISAGI
PRESSO I CASELLI DELLE AUTOSTRADE A24 (ROMA–L’AQUILA–TERAMO) ED A25 (TORANO–PESCARA)
INFORMA STRADE DEI PARCHI
E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO INDETTO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI
ARTICOLATO IN DUE FASCE ORARIE
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14.00 E DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00
GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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