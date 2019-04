Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 27 APRILE 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, IN INTERNA

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA CASSIA PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA GALLI, IN DIREZIONE VITERBO

SEMPRE SULLA VIA CASSIA MA NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA

RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD È CHIUSO IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE

PER CHI PROVIENE DA S. CESAREO O DA MONTEPORZIO CATONE ED È DIRETTO A FIRENZE

SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA-TERAMO

E RIPERENDERE

L’A1 MILANO-NAPOLI ATTRAVERSO LA A24 ROMA-TERAMO

O DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA FERROVIARIA FL7 NAPOLI ROMA VIA FORMIA, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA AL MOMENTO, PER L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE, NELLA STAZIONE DI LATINA

GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral