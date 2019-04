Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 27 APRILE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO FIRENZE.

RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD È CHIUSO IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE, A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UNA CISTERNA AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI.

PER CHI PROVIENE DA S. CESAREO O DA MONTE PORZIO CATONE ED È DIRETTO A FIRENZE SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE A24 ROMA-TERAMO E RIPERENDERE L’A1 ATTRAVERSO LA STESSA A24 O DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

