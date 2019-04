Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 27 APRILE 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI

SULLA A1 FIRENZE ROMA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO FIRENZE, IL TRAFFICO STA TORNANDO DUNQUE REGOLARE.

RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD È CHIUSO IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE, A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UNA CISTERNA AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI.

PER CHI PROVIENE DA S. CESAREO O DA MONTE PORZIO CATONE ED È DIRETTO A FIRENZE SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE A24 ROMA-TERAMO E RIPERENDERE L’A1 ATTRAVERSO LA STESSA A24 O DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD

INFINE OGGI ALLO STADIO OLIMPICO SCENDERANNO IN CAMPO ROMA E CAGLIARI NELL’INCONTRO VALIDO PER LA 34° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE “A”, FISCHIO D’INIZIO ALLE 18:00. ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

