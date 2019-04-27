Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 27 APRILE 2019 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
QUALCHE RALLENTAMENTO SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE.
RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD È CHIUSO IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE, A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UNA CISTERNA AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI.
A CHI PROVIENE DA S. CESAREO O DA MONTE PORZIO CATONE ED È DIRETTO A FIRENZE SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE A24 ROMA-TERAMO E RIPERENDERE L’A1 ATTRAVERSO LA STESSA A24 O DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
INFINE OGGI ALLO STADIO OLIMPICO SCENDERANNO IN CAMPO ROMA E CAGLIARI NELL’INCONTRO VALIDO PER LA 34° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE “A”, FISCHIO D’INIZIO ALLE 18:00. ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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