Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 27 APRILE 2019 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.
ANDIAMO NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI, SI RALLENTA SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.
RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD È CHIUSO IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE, A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UNA CISTERNA AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI.
A CHI PROVIENE DA S. CESAREO O DA MONTE PORZIO CATONE ED È DIRETTO A FIRENZE SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE A24 ROMA-TERAMO E RIPERENDERE L’A1 ATTRAVERSO LA STESSA A24 O DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, A PIU’ TARDI
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