Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 27 APRILE 2019 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA.
ANDIAMO NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.
RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RIMANE CHIUSO IL BIVIO PER LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE, A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UNA CISTERNA AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI.
A CHI PROVIENE DA S. CESAREO O DA MONTE PORZIO CATONE ED È DIRETTO A FIRENZE SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE A24 ROMA-TERAMO E RIPRENDERE L’A1 ATTRAVERSO LA STESSA A24 O DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBLITA’ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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