Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 27 APRILE 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.
ECCETTO
SU VIA TIBURTINA CODE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO.
MENTRE SU VIA PALOMBARESE, CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI TRA SANTA LUCIA E VIA DI MARCO SIMONE.
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI:
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PROSEGUONO FINO ALLE ORE 19 DI OGGI 27 APRILE I LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA IN DIREZIONE DI ROMA. SI CONSGILIA DI UTILIZZARE IL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAN CESAREO
MENTRE SU VIA OSTIENSE SONO IN PROGRAMMA DA OGGI CON TERMINE PREISTO PER IL IL 31 MAGGIO I LAVORI DI MANUTENZIONE TRA VIA DI MALAFEDE E VIALE DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO DAL CANTIERE, È PREVISTO UN SENSO UNICO ALTERNATO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
ANCHE SU VIA DI ACILIA SONO IN CORSO LAVORI PER AMPLIAMENTO DELLA RETE ELETTRICA CON CONSEGUENTE CHIUSURA TOTALE DEL TRATTO PER LA PRIMA DELLE TRE FASI PROGRAMMATE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ARISTOFANE NELLE DUE DIREZIONI.
CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral