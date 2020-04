Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 27 APRILE 2020 ORE 11.20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.

ECCETTO

SU VIA TIBURTINA CODE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO.

MENTRE SU VIA PALOMBARESE, CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI TRA SANTA LUCIA E VIA DI MARCO SIMONE.

INOLTRE SULL’A1 ROMA NAPOLI VEICOLO IN PANNE AL KM 626+500 TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE DI ROMA. PRESTARE ATTENZIONE

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI:

SULL’A12 ROMA CIVITAVECCHIA SONO IN CORSO I LAVOPRI A CURA DI AUTOSTRADE TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA.

MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PROSEGUONO FINO ALLE ORE 19 DI OGGI 27 APRILE I LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA IN DIREZIONE DI ROMA. SI CONSGILIA DI UTILIZZARE IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTEPORZIO.

MENTRE SU VIA OSTIENSE SONO IN PROGRAMMA DA OGGI CON TERMINE PREISTO PER IL IL 31 MAGGIO I LAVORI DI MANUTENZIONE TRA VIA DI MALAFEDE E VIALE DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO DAL CANTIERE, È PREVISTO UN SENSO UNICO ALTERNATO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ

