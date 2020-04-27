Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 27 APRILE 2020 ORE 12.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.
ECCETTO
SU VIA TIBURTINA CODE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO.
MENTRE SU VIA PALOMBARESE, CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI TRA SANTA LUCIA E VIA DI MARCO SIMONE.
CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ
A TAL PROPOSITO, SONO ANCORA ZONE ROSSE I COMUNI DI CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO E CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI ROMA. IN ENTRAMBI I CASI SONO SOSPESE TUTTE LE FERMATE DEI BUS COTRAL ALL’INTERNO DEI COMUNI.
A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA LA ROTATORIA DI VIA DEI LAGHI E L’INTERSEZIONE CON VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 28 APRILE PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral