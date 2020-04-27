Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 APRILE 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.
ECCETTO
CODE SU VIA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI:
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PROSEGUONO FINO ALLE ORE 19 DI OGGI 27 APRILE I LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA IN DIREZIONE DI ROMA.
SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI SAN CESAREO.
SUL GRA DA QUESTA SERA ALLE ORE 21.30 E SINO ALLE ORE 6:00 DI DOMANI 28 APRILE IN CARREGGIATA INTERNA SARANNO CHIUSE LA CORSIA DI SORPASSO E CENTRALE PER LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ALTEZZA SELVA CANDIDA.PRESTARE ATTENZIONE ALLA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA TRAM 19 E’ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA VALLE GIULIA- RISORGIMENTO PER LAVORI STRADALI URGENTI IN VIALE DELLE MILIZIE
CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ
A TAL PROPOSITO
A TAL PROPOSITO, SONO ANCORA ZONE ROSSE I COMUNI DI CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO E CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI ROMA. IN ENTRAMBI I CASI SONO SOSPESE TUTTE LE FERMATE DEI BUS COTRAL ALL’INTERNO DEI COMUNI.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral