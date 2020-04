Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 27 APRILE 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI:

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PROSEGUONO FINO ALLE ORE 19 DI OGGI 27 APRILE I LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA IN DIREZIONE DI ROMA.

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI SAN CESAREO.

SUL GRA DA QUESTA SERA ALLE ORE 21.30 E SINO ALLE ORE 6:00 DI DOMANI 28 APRILE IN CARREGGIATA INTERNA SARANNO CHIUSE LA CORSIE DI SORPASSO E CENTRALE PER LAVORI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ALTEZZA SELVA CANDIDA DAL KM 8+600 AL KM 6+000.PRESTARE ATTENZIONE ALLA RIDUZIONE DI CARREGGIATA

SULLA SP217 VIA DEI LAGHI PER LAVORI, DALLE 21:00 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI CASABIANCA. PRESTARE ATTENZIONE

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

LA LINEA TRAM 19 E’ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA VALLE GIULIA- RISORGIMENTO PER LAVORI STRADALI URGENTI IN VIALE DELLE MILIZIE

CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO,

AEROPORTI DI ROMA INFORMA TUTTI PASSEGGERI CHE TUTTI I GIORNI DALLE 24,00 ALLE 5,00 LE AREE PARTENZE/ARRIVI DELL’AEROPORTO DA VINCI DI FIUMICINO RIMARRANNO CHIUSE AL PUBBLICO PER LE NECESSARIE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI.

IN CHIUSURA IL METEO: A PARTIRE DALLA MATTINA DI DOMANI 28 APRILE E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

