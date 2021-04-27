Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2021 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 APRILE 2021 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
ATTENZONE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CASSIA, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEVENE IN DIREZIONE VITERBO.
SULLA SALARIA TROVIAMO ANCORA CODE PER INCIDENTE IN PROSSIMIA’ DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE CENTRO.
UN TERZO INCIDENTE VIENE SEGNALATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMI PER IL TRAFFICO RACCOMANDIAMO IN OGNI CASO PRUDENZA.
SULLA SP275 ALLACCIAMENTO FIAT, SONO ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO ALL’ALTEZZA DEL KM 2, SIAMO IN LOCALITÀ PIUMAROLA.
CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA, RICORDANDO CHE DA IERI LA REGIONE LAZIO E’ TORNATA IN ZONA GIALLA
RESTA CONFERMATO TUTTAVIA IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI AL MOMENTO È TUTTO, APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral