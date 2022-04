Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 27 APRILE 2022 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN GRADUALE AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DELMATTINO. COME DI CONSUETO SI CONCENTRANO GLI SPOSTAMENTI PER LE ATTIVITA’ LAVORATIVE, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI DALLA BARRIERA ROMA SUDE IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA APPIA

CI SPOSTIAMO VERSO IL CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

ANCORA LAVORI SULLA VIA PONTINA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA CASTEL ROMANO E ESPINACETO IN DIREZIONE ROMA

INFINE PER IL TRASPORO PUBBLICO

SONO IN STRADA LE LINEE S IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASTRAL SPA

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral