Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 27 APRILE 2022 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN GRADUALE AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DELMATTINO. COME DI CONSUETO SI CONCENTRANO GLI SPOSTAMENTI PER LE ATTIVITA’ LAVORATIVE, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI DALLA BARRIERA ROMA SUDE IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA APPIA
CI SPOSTIAMO VERSO IL CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
ANCORA LAVORI SULLA VIA PONTINA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA CASTEL ROMANO E ESPINACETO IN DIREZIONE ROMA
INFINE PER IL TRASPORO PUBBLICO
SONO IN STRADA LE LINEE S IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASTRAL SPA
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral