Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, CON ULTERIORI DISAGI PER VIA DELLA PIOGGIA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA, POI TRA TUSCOLANA E CASILINA E, AVANTI ANCORA, TRA A24 E NOMENTANA;
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
SI PROCEDE A RILENTO PER UN INCIDENTE OCCORSO SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO;
CODE INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA PER UN ALTRO INCIDENTE TRA VIA DI TORRENOVA E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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