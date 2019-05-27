Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 08:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, CON ULTERIORI DISAGI PER VIA DELLA PIOGGIA.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA APPIA E CASILINA E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA CASSIA E AURELIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA, POI TRA TUSCOLANA E CASILINA;
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL NODO DEL RACCORDO E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE ROMA;
SI PROCEDE A RILENTO PER UN INCIDENTE OCCORSO SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO;
CODE INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA PER UN ALTRO INCIDENTE TRA VIA DI TORRENOVA E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA;
INFINE, CODE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE ROMA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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