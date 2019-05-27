Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 08:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA E TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA A24; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN CODA TRA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E BOCCEA;
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL NODO DEL RACCORDO E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE ROMA;
CODE INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA;
INFINE, AUMENTANO LE CODE SULLA VIA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA NORD IN DIREZIONE ROMA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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