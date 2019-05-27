Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA SALARIA E LA CASSIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA A24;
PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA ROMA-FIUMICINO TRAFFICO INTENSO A PARTIRE DAL TRATTO EXTRAURBANO IN PROSSIMITA’ DELL’ALLACCIO COL GRA E CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO, E FINO AL TRATTO INTERNO ALL’ALTEZZA DELL’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE ROMA;
SULLA FLAMINIA INVECE NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
CODE ANCHE SULLA VIA APPIA TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E IL GRA IN ENTRATA;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO CON CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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