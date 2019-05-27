Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 10:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E LA ROMA-FIUMICINO, IN ESTERNA INVECE, CODE TRA LA A91 E LA VIA DEL MARE;
SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO, MA SUL TRATTO INTERNO RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN DIREZIONE ROMA;
SULLA FLAMINIA ANCORA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
CODE ANCHE SULLA VIA APPIA TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E IL GRA IN ENTRATA;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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