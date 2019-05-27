Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 11:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE.
SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
SI RALLENTA POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
INFINE, SALENDO PIU’A NORD DEL TERRITORIO, TROVIAMO RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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