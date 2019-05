Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 12:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E PRENESTINA;

PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;

SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;

DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral