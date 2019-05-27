Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E PRENESTINA;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;
SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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