Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 15:30

SULLA A1 FIRENZE ROMA SEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONZANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;

RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

E DA QUESTA SERA CANTIERI ATTIVI SUL RACCORDO ANULARE: PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DA PARTE DI ANAS, A PARTIRE DALLE 21.30 SARA’ CHIUSA LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E LAURENTINA; GLI INTERVENTI SI SVOLGERANNO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA TRA LE 21.30 E LE 5.30, CON TERMINE PREVISTO PER IL PROSSIMO 31 MAGGIO. SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

