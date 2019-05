Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALL’ USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA;

RESTIAMO NEI PRESSI DI VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI IN VIA RINALDO D’AQUINO, ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA VIA PALOMBARESE; AL MOMENTO DISPOSTA CHIUSURA DEL TRATTO INTERESSATO NELLE DUE DIREZIONI;

A NORD DELLA CAPITALE SI PROCEDE A RILENTO SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO: SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;

E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA STRADA REGIONALE DI FIUGGI SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO DEI GUARD RAIL TRA IL KM 63+100 ED IL KM 63+300: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA DIURNA TRA LE 10 E LE 17, CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 40/KMH SUL TRATTO INTERESSATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER DOMANI 28 MAGGIO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

