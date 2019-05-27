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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 17:15

di - 27 Maggio 2019 - 17:15

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VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI IN VIA RINALDO D’AQUINO NEI PRESSI DI VIA NOMENTANA: AL MOMENTO DISPOSTA CHIUSURA DEL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA VIA PALOMBARESE E VIA DANTE DA MAIANO NELLE DUE DIREZIONI; RIPERCUSSIONI NELLE STRADE CIRCOSTANTI, CON INCOLONNAMENTI SULLA STESSA VIA PALOMBARESE E SU VIA DI SANT’ALESSANDRO;
UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULL’AURELIA, TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA;
CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’ USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO ALLO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral

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