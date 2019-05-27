Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 17:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTA CHIUSA VIA RINALDO D’AQUINO NEL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA VIA PALOMBARESE E VIA DANTE DA MAIANO VERSO IL RACCORDO; RIPERCUSSIONI NELLE STRADE CIRCOSTANTI, CON INCOLONNAMENTI SULLA STESSA VIA PALOMBARESE E SU VIA DI SANT’ALESSANDRO;
UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULL’AURELIA, TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’ USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO ALLO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.
A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA, TRA VIA DUE PONTI E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, QUI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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