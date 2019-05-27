Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 18:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULL’AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO SU VIA RINALDO D’AQUINO NEI PRESSI DELLA NOMENTANA: RIAPERTO IL TRATTO CHIUSO IN PRECEDENZA TRA VIA PALOMBARESE E VIA DANTE DA MAIANO IN DIREZIONE ROMA, LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA;
CIRCOLAZIONE CHE RESTA INVECE SOSTENUTA SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’ USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA;
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO ALLO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA, TRA VIA DUE PONTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, QUI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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