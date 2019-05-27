Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO IN DIREZIONE DI FIRENZE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’ USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO ALLO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA, TRA VIA DUE PONTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, QUI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral