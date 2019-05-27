Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FIANO E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE; RESTIAMO SULLA A1 MA NEL TRATTO DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUI TRATTI INTERESSATI;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’ USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO ALLO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.
PIU’ A SUD CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral