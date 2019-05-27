Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 FIRENZE ROMA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FIANO E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;
RESTANO INVECE DISAGI PER L’ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SEMPRE SULLA A1 NEL TRATTO ROMA NAPOLI, DOVE PERMANGONO CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’ USCITA PER LA COLOMBO FINO ALL’ARDEATINA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO ALLO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.
PIU’ A SUD CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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