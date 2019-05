Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2019 ore 20:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA A1 ROMA NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FROSINONE E CEPRANO, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;

TRAFFICO REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO LO STESSO RACCORDO;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SITUAZIONE INVARIATA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO DOMANI 28 MAGGIO NON SARÀ EFFETTUATA LA CORSA DELL’UNITÀ VENTOTENE- FORMIA, PREVISTA PER LE ORE 6.45;

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral