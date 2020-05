Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 07.20 VALERIA VERNINI

PRIMI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E ALLACCIAMENTO A 24 ROMA TERAMO

SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE DI ROMA PRESTARE ATTENZIONE A PERSONALE DI ANAS SU STRADA PER IRPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI MATERIALI DISPERSI

SULLA ROMA NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE DI AUTOSTRADE SU STRADA PER LAVORI TRA FERENTINO E CEPRANO NELLE DUE DIREZIONI

ANCHE SULL’A12 PERSONALE DI AUTOSTRADE SU STRADA PER LAVORI TRA SANTA SEVERA E CERVETERI IN DIREZIONE DI ROMA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

