Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 08.05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON IL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE DI ROMA A CAUSA DI INCIDENTE TRA VIA MASCAGNI E VIA VALLELATA E A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA VIA DI PRATICA E SPINACETO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA A CAUSA DI RISPRISTINO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ANAS A SEGUITO DI MATERIALI DISPERSI SU STRADA. PRESTARE ATTENZIONE
SULLA SR 313 DI PASSO CORESE CODE A CAUSA DI INCIDENTE AL KM 28+500 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA,
RALLENTAMENTI SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
PRESTARE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI
SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA VLAMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI
E TRA CEPRANO E FERENTINO IN DIREZIONE ROMA
A FIUMICINO DALLE ORE 8 E SINO ALLE ORE 13 DI OGGI 27 MAGGIO ATTIVA UNA MODIFICA ALLA VIABILITA’ PER LAVORI IN VIALE TRE DENARI CON ISTIUTZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral