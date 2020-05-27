Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 08.35 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON IL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE DI ROMA A CAUSA DI INCIDENTE TRA VIA MASCAGNI E VIA VALLELATA ,AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA
NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN CODA TRA RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE DI CASTEL DI DECIMA CAUSA DI LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE
SULLA SR 313 DI PASSO CORESE CODE A CAUSA DI INCIDENTE AL KM 28+500 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA
SULL’A24 ROMA TERAMO PRESTARE ATTENZIONE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA PER LA PRESENZA DI VEICOLO FERMO SU STRADA AL KM 15+500 IN DIREZIONE TERAMO
PRESTARE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI
SULL’A12 ROMA CIVITAVECCHIA TRA FREGENE E BIVIO A12- ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE DI ROMA
E SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral