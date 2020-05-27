Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 09.05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON IL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE DI ROMA A CAUSA DI INCIDENTE TRA VIA MASCAGNI E VIA VALLELATA ,AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA COME ANCHE
NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO DOVE SI STA IN CODA TRA RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE DI CASTEL DI DECIMA CAUSA DI LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA DELLA METRO B TRA LAURENTINA E EUR MAGLIANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SERALI SERVIZIO INTERROTTO DALLE ORE 21.00 SULLE METRO B E C ,
NEL DETTAGLIO
SULLA LINEA B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA
MENTRE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA
SULLE TRATTE INTERROTTE DALLE ORE 21 FINO A FINE SERVIZIO PREVISTO PER LE ORE 23.30, SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral