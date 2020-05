Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 09.05 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE

MENTRE SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE DI ROMA A CAUSA DI INCIDENTE TRA VIA MASCAGNI E VIA VALLELATA ,AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA COME ANCHE

NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO DOVE SI STA IN CODA TRA RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE DI CASTEL DI DECIMA CAUSA DI LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA DELLA METRO B TRA LAURENTINA E EUR MAGLIANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO.

RICORDIAMO CHE PER LAVORI SERALI SERVIZIO INTERROTTO DALLE ORE 21.00 SULLE METRO B E C ,

NEL DETTAGLIO

SULLA LINEA B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

MENTRE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA

SULLE TRATTE INTERROTTE DALLE ORE 21 FINO A FINE SERVIZIO PREVISTO PER LE ORE 23.30, SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

