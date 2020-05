Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 09.35 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

AD ECCEZIONE DI CODE SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE DI CASTEL ROMANO A CAUSA DI LAVORI A CURA DI ANAS SULLA CORSIA DI SORPASSO. AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA

RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA RACCORDO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI

PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 FIRENZE ROMA PER LA PRESENZA DEL PERSONALE DI AUTOSTRADE SU STRADA PER LAVORI TRA PONZANO ROMANI E MAGLIANO SABINA IN DIREZIOEN DI FIRENZE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA DELLA METRO B TRA LAURENTINA E EUR MAGLIANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO.

A FIUMICINO SINO ALLE ORE 13 DI OGGI 27 MAGGIO ATTIVA UNA MODIFICA ALLA VIABILITA’ PER LAVORI IN VIALE TRE DENARI CON ISTIUTZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

