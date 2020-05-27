Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 09.35 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON IL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
AD ECCEZIONE DI CODE SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE DI CASTEL ROMANO A CAUSA DI LAVORI A CURA DI ANAS SULLA CORSIA DI SORPASSO. AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA
RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA RACCORDO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI
PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 FIRENZE ROMA PER LA PRESENZA DEL PERSONALE DI AUTOSTRADE SU STRADA PER LAVORI TRA PONZANO ROMANI E MAGLIANO SABINA IN DIREZIOEN DI FIRENZE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA DELLA METRO B TRA LAURENTINA E EUR MAGLIANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO.
A FIUMICINO SINO ALLE ORE 13 DI OGGI 27 MAGGIO ATTIVA UNA MODIFICA ALLA VIABILITA’ PER LAVORI IN VIALE TRE DENARI CON ISTIUTZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral