Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 09:45

di - 27 Maggio 2020 - 9:45

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    VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 09.35 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI CON IL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
    AD ECCEZIONE DI CODE SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE DI CASTEL ROMANO A CAUSA DI LAVORI A CURA DI ANAS SULLA CORSIA DI SORPASSO. AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA
    RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA RACCORDO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI
    PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 FIRENZE ROMA PER LA PRESENZA DEL PERSONALE DI AUTOSTRADE SU STRADA PER LAVORI TRA PONZANO ROMANI E MAGLIANO SABINA IN DIREZIOEN DI FIRENZE
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA DELLA METRO B TRA LAURENTINA E EUR MAGLIANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO.
    A FIUMICINO SINO ALLE ORE 13 DI OGGI 27 MAGGIO ATTIVA UNA MODIFICA ALLA VIABILITA’ PER LAVORI IN VIALE TRE DENARI CON ISTIUTZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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