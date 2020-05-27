Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
E SU VIA CASSIA TRA ISOLA FRANESE E LA GIUSTINJANA NELLE DUE DIREZIONI
PRESTARE ATTENZIONI SU VIA PONTINA DOVE SONO IN CORSO
FINO AL 16 LUGLIO ,I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ANAS IN TRATTI SALTUARI TRA ROMA E LATINA NELLE DUE DIREZIONI SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA DELLA METRO B TRA LAURENTINA E EUR MAGLIANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO
INOLTRE
PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO
LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE
LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral