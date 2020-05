Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 11.20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON IL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN RVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE

SU VIA NETTUNENSE CODE TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA APPIA INCOLONNAMENTI TRA VIA OLIVELLA E VIA DELLA STELLA

RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CASILINA TRA RACCORDO E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI LAGHETTO

PRESTARE ATTENZIONI SU VIA PONTINA DOVE SONO IN CORSO

FINO AL 16 LUGLIO ,I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ANAS IN TRATTI SALTUARI TRA ROMA E LATINA NELLE DUE DIREZIONI SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA DELLA METRO B TRA LAURENTINA E EUR MAGLIANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO

INOLTRE

PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO, MODIFICHE ALLE LINEE TRAM 2 E 19.NEL DETTAGLIO:

LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE

LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA SR509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral