Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 11:30

di - 27 Maggio 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 11.20 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI CON IL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN RVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
    SU VIA NETTUNENSE CODE TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
    SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA APPIA INCOLONNAMENTI TRA VIA OLIVELLA E VIA DELLA STELLA
    RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CASILINA TRA RACCORDO E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI LAGHETTO
    PRESTARE ATTENZIONI SU VIA PONTINA DOVE SONO IN CORSO
    FINO AL 16 LUGLIO ,I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ANAS IN TRATTI SALTUARI TRA ROMA E LATINA NELLE DUE DIREZIONI SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA DELLA METRO B TRA LAURENTINA E EUR MAGLIANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO
    INOLTRE
    PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO, MODIFICHE ALLE LINEE TRAM 2 E 19.NEL DETTAGLIO:
    LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE
    LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
    FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA SR509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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