Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 12:30

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI

ANCHE SU VIA DI VERMICINO INCOLONNAMENTI TRA VIA CISTERNOLE E VIA ENRICO FERMI NEI DUE SENSI

SULL’A1 ROMA NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE TRA FROSINONE E FERENTINO IN DIREZIONE ROMA PER PRESENZA DI PERSONALE DI AUTOSTRADE PER LAVORI

MENTRE SULL’A12 ROMA CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE PER VENTO FORTE TRA BIVIO A12 ROMA FIUMICINO E ALLACCIAMENTO SS698 PORTO DI CIVITAVECCHIA

SULL’A1 ROMA-NAPOLI DALLE 21 DI QUESTA SERA FINO ALLE 5 DI DOMANI 28 MAGGIO CHIUSO IL CASELLO DI COLLEFERRO, IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA E IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA. UTILIZZARE IL CASELLO DI VALMONTONE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SULLA LINEA DELLA METRO B TRA LAURENTINA E EUR MAGLIANA A SEGUITO DI GUASTO TECNICO

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR COMUNICA CHE GLI ORARI IN VIGORE SONO STATI PROROGATI FINO AL 3 GIUGNO PER I COLLEGAMENTI CON LE ISOLE PONTINE

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

