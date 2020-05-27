Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 15.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
PRESTARE ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO A 24 ROMA TERAMO ALTEZZA USCITA FIORENTINI PER FUMO IN CARREGIATA
CI SONO DEI RALLENTAMENTI
PER LAVORI SULL AVIA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA NEI DUE SENSI
UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO:
QUESTA SERA DALLE ORE 21 ALLE ORE 5 DI DOMANI CHIUSO CASELLO DI COLLEFERRO PER IL TRAFFICO DA E PER ROMA,
I CONSIGLIA DI USCIRE AL CASELLO VALMONTONE
SPOSTIAMOCI AD OSTIA DALLE 17,30 ALLE 19,30 POSSIBILI DIFFICOLTà ALLA CIRCOLAZIONE E CHIUSURE TEMPORANEE DI ALCUNE STRADE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SU VIA DELLE BALENIERE ALTEZZA VIA DELLE ANTILLE
SARÀ CHIUSA LA FERMATA “LIDO NORD” DELLA ROMA-LIDO.
UTILIZZARE LA STAZIONE LIDO CENTRO.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral